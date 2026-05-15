１５日午前４時半から５時頃にかけて、青森市の青森県庁付近でツキノワグマの目撃情報が相次いだ。市はＳＮＳで情報を伝えるなどして、住民に注意を呼びかけている。現場は市中心部で、住宅や小学校などがある。市は緊急銃猟の実施も視野に警戒を続けている。