石原宏高環境相は15日の記者会見で、中東情勢悪化によるナフサ不足を巡り、自治体が指定する家庭用ごみ袋を必要以上に購入しないよう国民に呼びかけた。買いだめなどにより一部の市町村で品薄になっている状況を踏まえた。