きょう未明、宮城県仙台市内の道路でクマ1頭が目撃されました。付近には小学校やこども園などがあり、警察が注意を呼びかけています。きょう午前0時ごろ、宮城県仙台市宮城野区枡江の路上にクマがいるのを近くを車で通った人が目撃し、警察に通報しました。クマは体長およそ1.5メートルで、山林がある東側に立ち去ったということです。現場に駆けつけた警察官が周辺を捜索しましたが、クマは見つかりませんでした。これまでに目撃