福島県郡山市の磐越自動車道でガードレールに衝突したマイクロバス＝6日福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、運転していた新潟県胎内市の無職若山哲夫容疑者（68）＝自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の疑いで逮捕＝に新潟県警が4月、運転免許証を返納するよう2回促していたことが15日、捜査関係者への取材で分かった。若山容疑者はバス事故の5日前に、代車の運転中に新