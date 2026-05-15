お笑いコンビ、アンガールズの山根良顕（49）が15日までにインスタグラムを更新。第1子男児が誕生した相方の田中卓志（50）を祝福するとともに、11歳の誕生日を迎えた自身のまな娘の写真を公開した。山根は「田中の子供も産まれてめでたい」と書き出し、「そして娘も先日誕生日でした」と報告。「おばあちゃんがフルーツの盛り合わせ作ってくれて、飾りつけを奥さんがやってくれました！（娘がハマってるstranger things風に）僕は