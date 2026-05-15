明度・彩度と性格の関係 明度の違いと性格 「赤」「黄色」「緑」という色相だけでなく、明度差と性格の関係もあります。明度の高い色（薄いピンク・ベージュなど）を好む人は、色相に関係なく繊細な傾向、優しい性格傾向があります。 「薄いピンク」は「赤紫（赤）」といった外向的な色の明度を高くした色ですし、「水色」は「青」といった内向的な色の明度を高くした色ですが、「薄いピンク」「水色」ともに繊細な傾