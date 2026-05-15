自分の体質を知るだけで不調予防が変わる！気をつけた方が良い「気・血・水の乱れ」とは 体質と起こりやすい症状 「かぜをひきやすい」「おなかを壊しやすい」など、個々の体質によって起こしやすい不調があります。自分の体質がわかると、起きやすい症状や予防法を知ることができます。 体質は今の心身の状態をあらわし、ふたつ以上になることも 気・血・水のバランスをみることで、自分の今の体質を知ることができます。