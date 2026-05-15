作家の佐藤愛子さんが4月29日、老衰のため亡くなった。102歳だった。葬儀は親族のみで執り行われた。佐藤さんの遺志により、お別れの会については行わないという。【貴重写真を見る】0歳から近影の写真まで 佐藤愛子さんの人生を思い出の写真と共に振り返る佐藤さんは1923年11月5日、作家の佐藤紅緑さんと女優の三笠万里子さんの次女として大阪府に誕生。1950年に『青い果実』を発表し文藝首都賞を受賞、1962年に最初の著作『