ドル高・円高米利上げ観測と日本企業物価ドル円158.40円台 ドルと円が対主要国通貨で上昇している。ドル指数は30日来高水準、米10年債利回りは4.495%まで上昇している。 ユーロドルは1.1653付近まで下落し約1カ月安値、ポンドドルも1カ月ぶり安値をつけている。ポンド円は211.90円付近まで、ユーロ円は184.60円台まで軟化。豪ドル円は114.15円まで下げている。ドル高・円高でドル円は158.40円台でもみ合い。