デジタルオーディオプレーヤー「Snowsky DISC」 エミライは、FIIOの新製品として、小さなポータブルCDプレーヤーのようにも見えるデジタルオーディオプレーヤー「Snowsky DISC」を5月22日に発売する。CD再生機能は無い。価格はオープンで、市場想定価格は17,930円前後。カラーはブラック、ブルー、ピンクの3色。 1.8型の円形タッチスクリー