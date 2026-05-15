◆米大リーグブレーブス―カブス（１４日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）カブスの鈴木誠也外野手が１４日（日本時間１５日）、敵地のブレーブス戦に「４番・ＤＨ」でスタメン出場した。０―０の６回無死一塁での第３打席では遊ゴロだったが、相手遊撃キム・ハソンが併殺狙いの二塁へ悪送球。野選で出塁した。無死一、三塁で続くショーは遊ゴロで二塁封殺のみ。三塁からハップが生還し、先取点をもぎとった