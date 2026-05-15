トヨタ自動車は14日、『ランドクルーザー“FJ”』を同日から発売。合わせて電動パーソナルモビリティー『LAND HOPPER』を2027年春以降に発売予定であることも発表した。【写真】普段使いもにも便利そう…トヨタ『LAND HOPPER（プロトタイプ）』の全貌『LAND HOPPER』は、ランクルでたどり着いたさらにその先のトレイル（山や森の中にある主に未舗装路の小道）などのオフロードの楽しさを体感でき、日常の普段使いから、クルマ