米ユナイテッド航空機＝4月、スペイン・バルセロナ（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米ユナイテッド航空は14日、札幌（新千歳）と西部サンフランシスコを結ぶ路線を12月から冬季限定で新設すると発表した。同社によると、米本土と札幌を結ぶ初の直行便になるという。成田―中西部シカゴ便も開設。訪日需要の拡大を背景に、日本路線を強化する。ユナイテッドは札幌について、世界的なスキーリゾートに加え、札幌ラーメン