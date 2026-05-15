SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が14日夜、自身のインスタグラムを更新。“高見え”の夏ワンピ姿を披露した。「明日から3日間MISTREASSの展示会よろしくお願いします刺繍が高見えするワンピリゾートにもデイリーにもおすすめ」と、背中が大きく開いた夏ワンピ姿のショットをアップ。「明日以降お会いできるの楽しみにしてます@mistreass_official」とつづった。この投稿にフォロワーらからは「かわいい！