中東情勢の影響を受け、厚生労働省は、国が備蓄している医療用手袋5000万枚について、医療機関向けに今月18日から購入申請の受付を始めると発表しました。価格は1セット1000枚あたり税込み5980円です。医療用手袋をめぐっては、安定供給について不安の声が上がる中、一部の医療機関で、通常量を大幅に上回る発注も見られ、歯科診療所などでは確保が難しくなっているということです。このため、国が現在備蓄している医療用手袋、お