ロックバンドZIGGYのボーカル森重樹一（62）がYouTubeチャンネル「ZIGGY森重MJチャンネル」を15日までに更新。元BOOWYのドラマー高橋まこと（72）をゲストに迎えて対談した。2人は出会い、互いの音楽のルーツについて話した。森重がBOOWYについて「（ボーカル）氷室（京介）さんは、ちょっとかすれた声がよかった。それを生かすために布袋（寅泰）さんがクリーンな音を作っていたんだと思う」。高橋は「おれも、そんなことを考えた