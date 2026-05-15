世界各国の美しい港町や風景を伝える番組『港時間』。5月9日（土）の放送では、神奈川県横浜港が特集された。【映像】ボートが結ぶ親子の絆。横浜港で出会った小澤岳彦さんと長男の大和くん横浜市金沢区のマリーナで、すてきな親子に出会った。2人で愛艇の改良を続ける、小澤岳彦さんと長男の大和くんだ。「いいデザインとか使い勝手いいものにできないかと考えて、やり始めたらどんどん面白くて」と話す岳彦さん。照明とマットに