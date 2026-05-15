イノテックが一時ストップ高まで買われ、新値追いとなっている。同社は１４日取引終了後、２７年３月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しは前期比１９．０％増の３７億円で、年間配当計画は前期比５円増配の１３０円とした。 売上高は同７．０％増の５００億円を見込む。テストソリューション事業は海外向け製品の需要継続に加え、国内の需要回復が追い風となる見通し。また、半導体設計関連事業やシステム