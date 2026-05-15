イーエムシステムズは急落。１００円安はストップ安となる５３９円をつけた。１４日取引終了後、上期（１～６月）連結業績予想について営業利益を１３億９３００万円から４億４７００万円（前年同期比７８．５％減）へ大幅に下方修正すると発表した。中間配当予想も１４円から５円に引き下げた。これを嫌気した売りが膨らんでいる。 厚生行政関連需要の剥落や、注力していた新規・他社リプレイスによる顧客獲得