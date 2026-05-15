ＤＯＷＡホールディングスは急反騰し、上場来高値を更新した。１４日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は９４１０億円（前期比２６．２％増）、営業利益予想は５３０億円（同５５．０％増）、最終利益予想は５７０億円（同８．７％減）としており、大幅な営業増益予想を好感した買いが集まっている。製錬セグメントが金属価格の上昇や海外鉱山関連