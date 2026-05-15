情報戦略テクノロジーがストップ高の水準となる８８９円に買われた。１４日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比４４．２％増の２３億４８００万円、経常利益は同４．４倍の２億１８００万円となった。大幅な増益で着地し、評価されたようだ。同社はＤＸの内製支援サービスなどを展開。企業のＤＸ関連需要が旺盛な状況となるなか、既存顧客と新規顧客の開