ソシオネクストは、足もと中長期トレンドを示す２００日移動平均線との下方カイ離を解消。ここから継続的に上を目指していけるか注目だ。同社は富士通とパナソニックホールディングスの部門統合によって誕生したファブレス半導体ベンダー。２０２２年に上場した。顧客のニーズに合わせた製品開発を特徴とする。 業績は回復に向かう見通しだ。２７年３月期の営業利益は前期比１３．３％増の１４０億円と