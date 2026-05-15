午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０３２、値下がり銘柄数は４９７、変わらずは３２銘柄だった。業種別では３３業種中１９業種が上昇。値上がり上位に石油・石炭、輸送用機器、保険、銀行など。値下がりで目立つのは金属製品、鉱業、化学など。 出所：MINKABU PRESS