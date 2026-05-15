沖縄の観光といえば美しい海やリゾートが定番ですが、今、その「足跡」に眠るドラマチックな鉄道史が注目を集めています。株式会社スリージェイトラベルは、2026年7月12日(日)に沖縄の鉄道にスポットを当てた日帰りバスツアー「沖縄鉄道旅 Vol.1」を開催します。普段は立ち入ることのできないゆいレール（沖縄都市モノレール）車両基地の特別公開を皮切りに、戦前に活躍した「沖縄県営鉄道（軽便鉄道）」の廃線跡ウォーク、さらに