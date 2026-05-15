つくばエクスプレス（TX）「研究学園」駅から車で約5分、利便性と豊かな住環境が両立するつくば市学園の森に、2026年10月、新たなランドマーク「そよらつくば学園の森」がオープンします。核店舗の「イオンスタイルつくば学園の森」を中心に、子育て世帯が毎日を心地よく過ごすための機能が凝縮されたこの施設は、従来の広域型イオンモールとは異なる「小商圏・高頻度来店型」という新しいスタイルを提案します。つくばエクスプレ