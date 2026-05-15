小児やAYA（思春期・若年成人）世代のがんは、治療の進歩によって長く生きられる人が増えています。一方で、治療後の人生をどう生きるかという問題が新たに生じるようになりました。第23回日本臨床腫瘍学会学術集会（JSMO 2026）で、国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 乳腺・腫瘍内科 診療科長／医長・がん総合診療センター センター長の清水千佳子氏が「PAP特別企画 小児がん・AYAがんの移行期支