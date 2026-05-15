家庭用の体組成計が広く普及し、日常的に内臓脂肪レベルを把握できる環境が整ってきています。測定結果を正しく活用することで、生活習慣改善の効果を可視化し、継続的な取り組みの動機づけにつなげることができます。ここでは、体組成計の仕組みや測定結果の記録・活用方法について説明します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院