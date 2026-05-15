【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SEVENTEENの約1年ぶりとなるドームクラスの大型ファンミーティング『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’』が5月13日と14日に東京ドームで行われ、2日間で約10万人が熱狂した。 ■トークコーナーやゲームコーナーも大盛り上がりに 2023年に行われた『SEVENTEEN 2023 JAPAN FANMEETING ‘LOVE’』以来、約3年ぶりの