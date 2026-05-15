15日10時現在の日経平均株価は前日比133.39円（-0.21％）安の6万2520.66円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1032、値下がりは497、変わらずは32と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は222.05円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、キオクシア が45.05円、イビデン が33.52円、フジクラ が32.18円、ＳＭＣ が27.79円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ