アメリカ発のキャップブランド「’47(フォーティーセブン)」から、ディズニーデザインコレクションの新作キャップが登場。「ミッキー＆フレンズ」からはドナルドダック、グーフィー、プルートをモチーフにしたモデル、そして「くまのプーさん」をフィーチャーしたモデルがラインナップ。ロゴだけを刺しゅうしたミニマルなモデルもあり、キャラクターグッズだけど大人がさらりと取り入れやすい絶妙なバランスに仕上がっている。【写