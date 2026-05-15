2026年5月15日、香港メディアの香港01は、訪中したトランプ米大統領と習近平（シー・ジンピン）国家主席が会談し、ボーイング機200機の購入合意や中東情勢での協力で一致したと報じた。記事は、トランプ大統領が北京で習主席と約2時間15分にわたり会談し、経済や外交などの各分野で重要な合意に達したと紹介。中国側が航空機製造大手のボーイング社の航空機200機を注文することが最も大きな経済的成果であるとし、トランプ大統領が