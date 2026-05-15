中国商務部の報道官は、英国政府が中国企業傘下のブリティッシュ・スチールの国有化を検討しているとの報道について、関連の報道に留意しているとした上で、英国政府が中国企業からブリティッシュ・スチールを引き継いでから既に1年以上が経過していると述べました。中国側の立場と態度は一貫して明確であり、英国政府はいかなる措置を取るにせよ、中国企業によるブリティッシュ・スチールへの多額の投資および英国経済・社会への