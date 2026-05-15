「大相撲夏場所・５日目」（１４日、両国国技館）結びの一番で一山本が大関琴桜を撃破。取組後にＮＨＫ中継のインタビューに登場したが、その対応がファンの反響を呼んだ。大関との激しいツッパリの応酬となった一山本。相手が後ろに下がった一瞬の隙を見逃さず一気に土俵下へ押し出した。国技館は大歓声に包まれ、多くの懸賞金も手にした。その後、中継インタビューに登場した一山本。「ありがとうございます」と頭を下げ