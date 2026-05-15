テレビ朝日「仮面ライダーガヴ」などの出演で知られる女優の宮部のぞみ（22）が15日までに自身のインスタグラムを更新。タンクトップの笑顔オフショットを投稿した。自身のインスタグラムで「今年は、綺麗な日焼けを手に入れられるように頑張ります」とつづった。そして「やっぱり太陽とは気が合います」とタンクトップの笑顔オフショットや“美脚”際立つショートパンツコーデショットを投稿した。ネットでは「可愛すぎる