「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月14日の第1試合。優勝の行方を左右する残りわずか4試合という極限の局面で、BEAST X・中田花奈（連盟）が先発の座を託された。過去2シーズンの苦闘を糧に、今季はレギュラーシーズンからセミファイナルまで八面六臂の活躍を見せてきた中田。トッププロたちの猛圧に晒されるファイナルの舞台においても、その堂々たる戦いぶりはチームの大きな推進力となっている。【映像】戦い