俳優の伊藤英明がナレーションを担当した、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日、日米同時公開）の特別アニメーション映像「おかえり、スター・ウォーズ」が解禁となった。【動画】伊藤英明がナレーションを担当した「おかえり、スター・ウォーズ」映像映像では、幼い頃に「スター・ウォーズ」と出会い、その壮大な銀河の冒険に心を奪われた少年が、人生の節目ごとにシリーズとともに成長