元グラビアアイドルでタレントの森咲智美（33）が15日までに自身のインスタグラムを更新。娘との2ショットを公開した。「娘もう11ヶ月」と書き出しが森咲。「最近は、何もつかまらずに『むきぃっ』って立ったりして今にも歩き出しそう」とつづった。「先日、ファーストシューズも購入髪も少し伸びてきて、さらに女の子らしくなってきた気がする餃子の中身を食べられるようになったり、食べられるものもどんどん増えてき