Photo: 小林奈納子 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。これからの季節、暑くなるにつれて「荷物を持ちたくない！」という気持ちになってきませんか？夏本番までに、外歩きにちょうどいい装備を揃えたいところ。そんな望みを叶えてくれるのが、「本革ヴィンテージスマホショルダー For エブリデー」です。上質な革を使用し、豊富なポケットが付いて