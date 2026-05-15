Photo: Aniwat phromrungsee/ Shutterstock.com 気候変動というと、猛暑とか洪水とか、目に見える災害を想像しがちです。でも、その影響は、私たちの食卓にも入り込み始めているみたい。最近の研究で、「野菜や穀物そのものの栄養価が下がっている可能性」が指摘されているんです。米テックメディアFuturismが、The Washington Postや最新研究をもとに報じています。今の食べ物は祖父母世代