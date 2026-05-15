記事ポイントJUNブライダル・ラボが2019年9月から11月まで実施した入会金0円企画です通常2万円の入会金が期間中の入会者全員で0円になりました仲人型お見合い婚活サービスとして、お見合いから成婚までを少人数制で支えます 神戸エリアで仲人型お見合い婚活サービスを提供するJUNブライダル・ラボが、「秋の婚活キャンペーン」を実施しました。2019年9月1日(日)から11月30日(土)までの期間中、通常2万円の入会金が0円になる内