記事ポイント砂糖不使用の「北のあずき 水ようかん」が2026年6月18日(木)より数量限定で発売されます。1食56gあたり69kcalで、砂糖使用品と比べてカロリーが26％カットされています。北海道産小豆のこし生あんを使い、香料・着色料・保存料不使用で仕上げられています。 ハーバー研究所が、砂糖不使用の甘味「北のあずき 水ようかん」を数量限定で発売します。北海道産小豆のこし生あんと還元麦芽糖を組み合わせた、暑い季節