記事ポイント株式会社WETCHが飲食店向けAIソムリエサービス「Smartソムリエ」を2026年5月より提供開始二次元コードをスマートフォンで読み取るだけで、店舗のワインリストからAIが1本を提案FREE、スタンダード、プレミアムの3プランを用意し、多言語接客や管理機能にも対応 WETCHが、飲食店向けAIソムリエサービス「Smartソムリエ」の提供を2026年5月より開始しました。ワインを扱う飲食店、ワインバー、レストランの接客を支