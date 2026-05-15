記事ポイントトヨタ博物館が2026年5月28日から30日まで久屋大通公園で開催される「コッパ・チェントロ・ジャッポーネ2026」に出展します。主催者テーマに基づき、ジブリパークと連携したスタジオジブリ映画ゆかりの車両5台が展示されます。ダイハツ オート三輪やフィアット500(トッポリーノ)など、1930年代から1950年代の名車が並びます。 トヨタ自動車の文化施設であるトヨタ博物館が、名古屋市の久屋大通公園で開催される自