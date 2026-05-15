先行き不透明な2026年の経済状況において、「一つの会社に依存し続けるリスク」はかつてないほど高まっています。そんな中、大手コンサルを1年半で退職し、自身の「ADHD」という特性を武器に月収100万円を稼ぎ出すあわわ氏（@awawa_adhd）。第2回となる今回は、組織を離れて見えてきた「仕事の幸福度」の正体と、会社員時代には決して持てなかった個人ならではの「最強の武器」について深掘りします。みんかぶプレミアム連載