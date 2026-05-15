左太腿裏を負傷海外サッカー、英1部プレミアリーグのブライトンに所属するMF三笘薫の情報を、ファビアン・ヒュルツェラー監督が伝えた。複数の海外メディアが報道。左太腿裏を痛めており、6月開幕の北中米ワールドカップ（W杯）への影響が懸念されている。三笘は9日のウルバーハンプトン戦で負傷。現地14日の会見で指揮官は「次の2試合を欠場する」と、リーグ戦残り2戦は起用しないことを明かした。明確な復帰時期については示