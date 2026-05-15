記事ポイントPLANT全店で「夏のひえひえ大作戦」が2026年5月16日から6月14日まで開催されます。送風機能付きウェア、ハンディファン、コンパクトクーラーなどの暑さ対策商品が展開されます。UVカット・冷感ウエア、日傘、サングラス、冷感クッション、冷却スプレー、スキンケア用品などがそろいます。 PLANT全店で、猛暑や強い日差しに備えるキャンペーン「夏のひえひえ大作戦」が開催されます。屋外の移動から自宅時間