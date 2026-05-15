温暖化が進み、ニュースでは毎年のように最高気温の更新が取り上げられています。気温40℃を超える日は「酷暑日（こくしょび）」と呼ばれることも話題となりました。今夏も暑くなることが予想されるので、対策グッズは今から手に入れておくのが吉。そこで今回は【ユニクロ】のエアリズムシリーズから、暑い季節に頼れるアイテムをピックアップしました。インナー以外にも“使えるエアリズム”があるので、ぜひ注