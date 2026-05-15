共働きで家庭を回していくためには、夫婦の連携が欠かせません。その結果、いつのまにか夫婦というより「共同経営者」のような関係になってしまっている方もいるのではないでしょうか？ 今回は、筆者の友人の体験談をご紹介します。 業務連絡ばかりの毎日 我が家は夫婦ともにフルタイム正社員。バタバタと忙しい毎日を、夫婦で連携することでなんとか乗り切っている状態です。 だからでしょうか。夫とのLINEの履歴を見返す