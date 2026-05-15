東京・浅草橋で35年以上の歴史を持つ服飾雑貨メーカー「アンク」が手掛ける、「ここにしかない」をコンセプトにした大人のためのブランド「Plus Anq（プラスアンク）」。同ブランドから、通勤・通学から休日のお出掛けにぴったりな大人のためのディズニーデザインの「PCリュック」が発売中！ Plus Anq（プラスアンク）ディズニーデザイン「PCリュック」 価格：各20,350円(税込)サイズ：縦 約43cm×横 約30cm×マチ