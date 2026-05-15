映画「パラサイト 半地下の家族」で知られるポン・ジュノ監督が、初の長編アニメーション映画「Ally」を手がける。カンヌ国際映画祭で発表された、本作には「マエストロ：その音楽と愛と」の俳優ブラッドリー・クーパー、「一流シェフのファミリーレストラン」の女優アヨ・エデビリ、「ストレンジャー・シングス未知の世界」の俳優フィン・ウルフハード、「ガーディアンズ・オ